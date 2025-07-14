Виплати жінкам після народження дитини збільшать у кілька разів

В Україні одноразові виплати жінкам після народження дитини зростуть до 50 000 гривень. Також суттєво збільшиться допомога матерям, які не мають стажу.

Як зростуть виплати на дитину?

У понеділок, 14 липня, Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє 24 Канал.

За словами Мельничука, закон передбачає підвищення у кілька разів одноразової виплати жінкам після народження дитини – з 10 3000 гривень до 50 000 гривень.