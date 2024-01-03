Чи зростуть у 2024 році виплати у зв'язку з народженням дитини
У держбюджеті на 2024 рік передбачене зростання прожиткового мінімуму, що вплине на розміри інших соціальних виплат. Однак, на деякі виплати, зокрема, пов'язані з народженням чи усиновленням дитини, це не вплине.
Що буде з виплатами на дитину
Згідно з бюджетом, передбаченим на 2024 рік, українським батькам при народженні дитини надається допомога у розмірі 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта — щомісячно по 860 гривень протягом наступних трьох років.
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Непрацюючі жінки, що зареєстровані в центрі зайнятості, у 2024 році можуть розраховувати на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 757 гривень.
Максимальний розмір допомоги для одиноких матерів залежить від віку дитини:
- до 6 років – 2 563 гривні;
- від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- від 18 до 23 років, за умови навчання у ВНЗ на денній формі – 3 028 гривень.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:
- до 6 років – 6 407,5 гривні (8 970,5 гривні для дитини з інвалідністю);
- від 6 до 18 років – 7 990 гривень (11 186 гривень для дитини з інвалідністю).
Соціальна допомога особам, які доглядають за хворою дитиною:
- до 6 років – 5 126 гривень;
- від 6 до 18 років – 6 392 гривень.
Що буде з аліментами
Зміна прожиткового мінімуму вплине на розмір аліментів на дитину. Мінімальний розмір аліментів на дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму. У 2024 це буде:
- на дітей віком до 6 років – 1 281 гривня;
- на дітей віком від 6 до 18 років – 1 598 гривня.
Максимальний розмір аліментів згідно із законом становить 10 прожиткових мінімумів на дитину, у 2024 році це:
- на дітей віком до 6 років – 25 630 гривень;
- на дітей віком від 6 до 18 років – 31 960 гривень.