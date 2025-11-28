Електроенергії стане більше: три українські АЕС відновили свою потужність

Три атомні електростанції України нещодавно знизили виробництво електроенергії через пошкодження, викликані російськими атаками. Тепер АЕС майже повністю відновили свою потужність.

Які АЕС відновили свою потужність?

Мова йде про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську атомні електростанції, передає 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з контролю атомної енергії (МАГАТЕ).

За інформацією агентства, виробництво електроенергії на усіх трьох підконтрольних Україні АЕС майже повністю повернулося до норми після атак, здійснених ворогом на енергосистему минулого тижня.

Майже всі енергоблоки працюють на повну потужність, лише один залишається в режимі зниженого навантаження,

– йдеться в заяві МАГАТЕ.

Окрім того, вдалося відновити усі високовольтні лінії, які були пошкоджені під час обстрілів.

У агентстві додали, що планують місію до України після тривалих російських обстрілів, щоб перевірити кілька підстанцій, критичних для ядерної безпеки. Експерти мають оцінити масштаби руйнувань та з'ясувати, як це може вплинути на роботу АЕС.

Варто знати! Запланований візит МАГАТЕ для перевірки роботи АЕС стане шостою подібною місією агентства.

Як АЕС постраждали від обстрілів?

Минулого тижня стало відомо, що через атаки Росії на енергосистему Хмельницька та Рівненська АЕС втратили підключення до однієї з двох високовольтних ліній електропередач напругою 750 кіловольтів, повідомили в МАГАТЕ. Внаслідок цього обидві АЕС знизили виробництво електроенергії – чотири з дев'яти реакторів зменшили свою потужність.

Окрім того, Південноукраїнська АЕС втратила зв'язок зі своєю високовольтною лінією електропередачі. На станції повідомили, що виявили 11 дронів за кілометр від об'єкта лише протягом однієї ночі.

Запорізька атомна електростанція – не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військова активність і далі впливає на енергосистему по всій Україні,

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Важливо! Гроссі також додав, що 2 українські АЕС на той момент працювали уже 10 днів на зниженій потужності після атаки росіян, яка пошкодила критично важливу електропідстанцію.

Чому станції знижують потужність?