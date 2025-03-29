Україна може виробляти 5 мільйонів FPV-дронів на рік, але це вже можна не рахувати, – Камишін

Колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості та чинний радник президента України Олександр Камишін повідомив, що наразі Україна здатна виготовляти 5 мільйонів FPV-дронів на рік.

Втім, наразі ключовим питанням залишається питання якості та спроможностей їхнього застосування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю "Радіо Хартія".

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Який пріоритет у виготовленні дронів

Він розповів, що Україна вже має виробників, які здатні виготовляти понад 100 тисяч дронів-камікадзе на місяць. Ба більше, один із вітчизняних продуцентів може виготовляти до 4 тисяч таких безпілотників. Станом на зараз таких виробників в Україні понад 150.

У своєму телеграм-каналі Олександр Камишін уточнив, що оборонна промисловість готова виконувати поставлені завдання чітко та злагоджено. За його словами, кількість "переходить в якість", а пріоритети у питанні виготовлення безпілотників змінилися.

Скажу зараз непопулярне: нам можна вже не рахувать скільки ми можемо виробить дронів. В FPV дронах ми досягли точки, коли виробить більше — вже не є ціль. Нам треба тепер приділить більше уваги тому, які ми саме дрони закуповуємо, як швидко вони попадають на фронт, і як вони застосовуються. Частотне планування, тепловізійні, нічні, дрони на оптоволокні, і тд,

– написав він.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський анонсував максимальне прискорення виробництва ракет та розвиток авіаційної складової Сил оборони України. З військовими та представниками громадськості також обговорили стратегічні кроки.