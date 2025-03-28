Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звернення президента України. Україна прискорює виробництво ракет та розвиває авіаційну складову оборони.

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Україна прискорює виробництво ракет для посилення оборони

Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками громадського сектору, військовими та Офісу Президента анонсував важливі кадрові рішення, спрямовані на посилення спроможностей українських Збройних Сил, зокрема в авіаційній складовій.

Особливу увагу Зеленський приділив розвитку реактивних дронів та максимальному прискоренню виробництва ракет. За його словами, нові управлінські та технологічні кроки стануть важливою частиною стратегії для зміцнення обороноздатності України.

Серед кадрових призначень, які має на меті посилити оборону країни, – Олександр Козенко, який став заступником міністра оборони з питань бойової авіації.

Козенко має значний досвід у впровадженні та адаптації сучасних літаків F-16 та Mirage в Україні. Генерал-майор Олексій Марченко також обійняв нову посаду заступника начальника Генштабу, а бригадний генерал Сергій Голубцов став заступником командувача Повітряних сил.

Новим командувачем авіації та заступником командувача Повітряних сил став полковник Олександр Дяків.