Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Зеленський про розширення доступу до розвідданих Європи

Український лідер розповів про домовленості, яких вдалося досягти під час зустрічі у Франції.

Домовилися з партнерами деяких країн, не буду уточнювати зараз, про розширення, це ініціатива саме європейська, розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги,

– заявив Володимир Зеленський.

Також домовилися з деякими лідерами щодо доступу до їхніх складів із боєприпасами. Окрім того, про ліцензії на виробництво ППО, також працюватимемо над ліцензіями для деяких видів. Україна домовилася й про інвестиції у виробництво наших дронів і ракет.

"Ми домовились терміново, на це даємо тиждень, провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів основних, поки що дуже вузьке коло буде, основних країн, які стовідсотково будуть готові до виробництва", – наголосив український лідер.