Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины. Украина ускоряет производство ракет и развивает авиационную составляющую обороны.

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Украина ускоряет производство ракет для усиления обороны

Владимир Зеленский во время встречи с представителями общественного сектора, военными и Офиса Президента анонсировал важные кадровые решения, направленные на усиление возможностей украинских Вооруженных Сил, в частности в авиационной составляющей.

Особое внимание Зеленский уделил развитию реактивных дронов и максимальному ускорению производства ракет. По его словам, новые управленческие и технологические шаги станут важной частью стратегии для укрепления обороноспособности Украины.

Среди кадровых назначений, которые имеет целью усилить оборону страны, – Александр Козенко, который стал заместителем министра обороны по вопросам боевой авиации.

Козенко имеет значительный опыт во внедрении и адаптации современных самолетов F-16 и Mirage в Украине. Генерал-майор Алексей Марченко также занял новую должность заместителя начальника Генштаба, а бригадный генерал Сергей Голубцов стал заместителем командующего Воздушных сил.

Новым командующим авиации и заместителем командующего Воздушных сил стал полковник Александр Дякив.