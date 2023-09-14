Уряд пропонує нове джерело фінансування для виробництва зброї в Україні

Денис Шмигаль заявив, що Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів. Тому Кабмін подав новий законопроєкт.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Сили оборони потребують більше ресурсу. Кабмін пропонує використати військовий ПДФО для виробництва зброї та закупівлі техніки.

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Що пропонує новий законопроєкт

Як пояснив Шмигаль, військовий ПДФО – це податок, який держава сплачує за українських воїнів. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у 8 разів.

За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 мільярдів гривень. Тоді як у 2021 році – близько 12 мільярдів гривень. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових,

– зауважив він.

Голова уряду повідомив, що законопроєкт дозволить залучити 25,8 мільярда гривень у 2023 році та 93,7 мільярда гривень наступного року на додаткові закупівлі дронів та збільшення виробництва власного озброєння.

За словами Шмигаля, у розпорядженні місцевої влади залишатимуться понад 200 мільярдів гривень, які вже накопичені на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ. Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову дотацію та залишить реверсну. Прем'єр-міністр підсумував, що у такий спосіб у 2024 році ресурс бюджетів на місцях буде на 75 мільярдів гривень більше, ніж у 2021 році до початку повномасштабної російсько-української війни.

Що цьому передувало