Очільник Кабміну також наголосив, що уряд визначив і пріоритети по розподілу коштів. Всього їх буде три.

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Якими є пріоритети розподілу бюджету на 2024 рік

Глава українського уряду зазначив, що підготовка держбюджету вже наразі перебуває на фінальній стадії. Найбільшим пріоритетом для розподілу коштів він назвав сектор безпеки й оборони.

Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди – усе це максимально для нас важливо,

– наголосив прем'єр.

Іншим пріоритетом розподілу бюджету на 2024 рік будуть заробітні виплати для вчителів, лікарів, а також соціальні виплати. Також у Кабміні планують двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати, індексацію пенсій, фінансування субсидії, допомоги ВПО й інші виплати.

Окрім цього у бюджеті будуть виділені кошти на відновлення України. Зокрема, планується як завершити початі роботи, так і започаткувати нові.

"Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", – розповів Шмигаль.

Варто зазначити, що після підготовки цього бюджету, його мають передати на голосування у першому читанні до Верховної ради. Згодом український парламент має ухвалити проєкт уже у другому читанні після проведення всіх необхідних коригувань та доповнень.

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