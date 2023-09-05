Очільник Кабміну також наголосив, що уряд визначив і пріоритети по розподілу коштів. Всього їх буде три.
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Якими є пріоритети розподілу бюджету на 2024 рік
Глава українського уряду зазначив, що підготовка держбюджету вже наразі перебуває на фінальній стадії. Найбільшим пріоритетом для розподілу коштів він назвав сектор безпеки й оборони.
Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди – усе це максимально для нас важливо,
– наголосив прем'єр.
Іншим пріоритетом розподілу бюджету на 2024 рік будуть заробітні виплати для вчителів, лікарів, а також соціальні виплати. Також у Кабміні планують двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати, індексацію пенсій, фінансування субсидії, допомоги ВПО й інші виплати.
Окрім цього у бюджеті будуть виділені кошти на відновлення України. Зокрема, планується як завершити початі роботи, так і започаткувати нові.
"Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", – розповів Шмигаль.
Варто зазначити, що після підготовки цього бюджету, його мають передати на голосування у першому читанні до Верховної ради. Згодом український парламент має ухвалити проєкт уже у другому читанні після проведення всіх необхідних коригувань та доповнень.
Раніше Кабмін виділив мільярд гривень на посилення оборони
- Денис Шмигаль розповів, що український уряд 15 серпня виділив понад мільярд гривень на укріплення оборони у двох областях нашої держави. Мовиться про Харківську та Чернігівську області.
- Ці кошти виділили з резервного фонду держбюджету. Ці гроші спрямували на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.
- Прем'єр також наголосив, що це було зроблено на вимогу ОВА цих двох областей. Зокрема, відомо, що 911,5 мільйона спрямували для Харківщини та понад 363 мільйони гривень – для Чернігівщини.