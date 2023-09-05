Глава Кабмина также отметил, что правительство определило и приоритеты по распределению средств. Всего их будет три.

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Каковы приоритеты распределения бюджета на 2024 год

Глава украинского правительства отметил, что подготовка госбюджета уже находится на финальной стадии. Наибольшим приоритетом для распределения средств он назвал сектор безопасности и обороны.

Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно,

– подчеркнул премьер.

Другим приоритетом распределения бюджета на 2024 год будут заработные выплаты для учителей, врачей, а также социальные выплаты. Также в Кабмине планируют двухэтапное увеличение минимальной заработной платы, индексацию пенсий, финансирование субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты.

Кроме этого, в бюджете будут выделены средства на восстановление Украины. В частности, планируется как завершить начатые работы, так и положить начало новым.

"Россия будет и дальше атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетическую. Поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году", – рассказал Шмыгаль.

Следует отметить, что после подготовки этого бюджета его должны передать на голосование в первом чтении в Верховную раду. Впоследствии украинский парламент должен принять проект во втором чтении после проведения всех необходимых корректировок и дополнений.

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