За останні роки український оборонно-промисловий комплекс значно наростив обсяги виробництва. При цьому більшість компаній перебуває у приватній формі власності.

Як змінюється український ОПК?

До повномасштабної війни Росії проти України більшість підприємств вітчизняної "оборонки" були у сфері державного управління. Про це розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Через це вони дуже залежали від фінансування з бюджету та були не дуже гнучкими.

Нині ж у секторі оборонно-промислового комплексу більшість підприємств – приватної форми власності. Загалом вітчизняний ОПК охоплює вже близько 900 підприємств,

– зазначив Гаврилюк.

За словами заступника міністра, зростають обсяги виробництва:

снарядів усіх калібрів радянських зразків;

бронетехніки;

протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) тощо.

Важливо! Окрім того, в Україні з'явилися власні школи з виробництва безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, бойових броньованих машин (ББМ).

Як розвивається "оборонка"?

Українські підприємства ОПК сьогодні випускають чимало озброєння та військової техніки, виробництвом якої не займаються навіть великі економічно розвинені країни.

Зауважу, що потенціал оборонки оцінюється не лише можливостями масштабування виробництва певних зразків ОВТ, а й особливо, здатністю освоювати виробництво нових зразків озброєння,

– наголосив Гаврилюк.

Він додав, що виробники зброї в Україні розширюють лінійку своєї продукції завдяки високотехнологічному озброєнню та техніці:

артсистем "Богдана";

сучасних броньованих машин;

далекобійних засобів ураження;

і, звісно, безпілотних систем,

Крім того, в Україні поступово відроджують виробництво ракет.

Варто знати! У 2024 році Міністерство оборони допустило до використання у ЗСУ понад 600 нових зразків озброєння і техніки, виготовлених українськими зброярами. Стільки ж допустили лише за перші пів року 2025-го.