Про такі перспективи 24 Каналу розповів громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, Дональд Трамп уже дав Пентагону низку наказів, які наближають постачання озброєнь наступального характеру.

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Яку зброю можуть передати Україні?

Борис Пінкус наголосив, що Конгрес США вже тривалий час вимагає передати Україні озброєння, здатне завдавати ударів по важливих цілях у глибині Росії. До такого переліку належать і нові крилаті ракети які, на його думку, стануть важливим посиленням української авіації.

Унікальність цих ракет у тому, що вони летять нижче 300 метрів, і це дуже важливо, адже вони не потрапляють під дію радарів. Їхній радіус дії становить 450 – 500 кілометрів, і це, безумовно, достатня дистанція. Це боєприпаси класу "повітря – земля", призначені для МіГів, які ще є в Україні, і, звичайно, найбільше для винищувачів F‑16, які вже, мали б поступати в Україну,

– пояснив він.

Пінкус додав, що Трамп наказав Пентагону укласти контракти з двома найбільшими оборонними корпораціями США на виробництво цих ракет для України. Він підкреслив, що це сигналізує про готовність Вашингтона надати Києву зброю, яку країна мала отримати ще на початку війни.

Підготовка українських пілотів для F‑16

Пінкус пояснив, що після наказу Трампа, який він дав понад місяць тому, у США розпочалася масштабна підготовка українських пілотів для винищувачів F‑16. Для цього використали близько 300 мільйонів доларів, які вже перебували у розпорядженні Пентагону. Він наголосив, що йдеться про зовсім інший масштаб підготовки, ніж був раніше.

Не якихось там 10 – 15 пілотів, як за Байдена, коли їх готували у Каліфорнії та Аризоні, а кілька сотень, і це дасть змогу швидко поставити у стрій літаки F‑16 та застосовувати нові ракети на повну,

– наголосив він.

Громадський діяч підкреслив, що поєднання сучасних винищувачів та озброєння великої дальності дозволить Україні завдавати прицільних ударів по тилових об’єктах ворога і змінювати ситуацію на фронті.

Політична мотивація Трампа

Пінкус наголосив, що нинішні кроки Трампа щодо постачання наступальної зброї Україні обумовлені не лише військовою необхідністю, а й особистими та політичними мотивами. За його словами, для президента США це питання стосується і репутації, і майбутньої політичної спадщини.

Тут на карту поставлено все трампівське – і особистість, і імідж, і спадок. Як би він не казав, що це не його війна, це його війна,

– підкреслив він.

Громадський діяч пояснив, що Конгрес і союзники очікують від США рішучих дій, а відмова від підтримки України могла б серйозно вдарити по позиціях Трампа як лідера.

Він також зауважив, що Байден мав вирішити це питання ще на початку війни, коли Путін був значно слабшим і не мав воєнної економіки та налагоджених зв’язків з Китаєм і Північною Кореєю. Тепер же, на його думку, саме Трамп змушений брати на себе ініціативу та демонструвати готовність діяти.

Коли може настати перелом у війні?

На переконання Пінкуса, для досягнення перемоги Україна має отримати можливість завдавати ударів по ключових об’єктах у глибині Росії. Саме це, вважає він, стане вирішальним чинником у завершенні війни та змусить Кремль змінити свої плани.

Скільки б систем Patriot не було в Україні, поки не буде атак по території Росії, щонайменше по логістиці, нафтопереробних заводах, аеродромах, заводах, які виробляють безпілотники та літаки, кінця війни не буде,

– підкреслив він.

Громадський діяч зазначив, що лише створення для Росії реальної загрози втрати критичної інфраструктури змусить її рахуватися з Україною на рівних.

Путін має відчути силу, а це можливо лише тоді, коли Україна отримає все необхідне для перемоги,

– додав Пінкус.

На його думку, комплексні поставки наступальної зброї та готовність завдавати ударів у глибокому тилу ворога здатні прискорити завершення війни у найближчій перспективі.