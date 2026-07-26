Службу можуть не зарахувати до пенсії: хто ризикує залишитися без виплат

Не кожен період військової служби автоматично зараховується до вислуги років. Саме тому після звільнення окремі військовослужбовці стикаються із ситуацією, коли набутого стажу виявляється недостатньо для призначення пенсії.

Коли військові не можуть оформити пенсію?

Право на пенсійне забезпечення військовослужбовців визначає Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Водночас для призначення військової пенсії недостатньо лише факту проходження служби.

Вирішальне значення має вислуга років, яка обчислюється за правилами, встановленими законодавством. Саме тому навіть кілька років служби не завжди дають право на пенсію, якщо необхідної вислуги недостатньо.

Як обчислюють вислугу років?

Вислуга років не завжди збігається з фактичним строком служби. Закон передбачає випадки, коли окремі періоди можуть зараховуватися на пільгових умовах.

Зокрема, це може стосуватися участі в бойових діях, виконання спеціальних завдань або проходження служби в особливих умовах.

Чи зараховують контрактну службу?

Періоди служби за контрактом включають до вислуги років. Якщо військовослужбовець укладав кілька контрактів у різний час, їх можуть підсумувати під час визначення загальної вислуги.

Перед звільненням варто перевірити, чи правильно оформлені всі документи, зокрема:

особова справа;

накази про прийняття та звільнення зі служби;

відомості про всі періоди проходження контрактної служби.

Чи враховують службу під час мобілізації?

Період військової служби за призовом під час мобілізації також може бути зарахований до вислуги років. Однак сама мобілізація не є підставою для призначення військової пенсії. Право на неї залежить від загальної вислуги, яку військовослужбовець набув за весь період служби.

Якщо після мобілізації людина продовжила службу за контрактом, усі підтверджені періоди можуть врахувати під час визначення вислуги років.

Які документи варто зберігати?

Однією з найпоширеніших причин проблем із призначенням пенсії є відсутність документів або помилки в них. Тому військовослужбовцям рекомендують зберігати:

накази про зарахування та звільнення зі служби;

витяги з особової справи;

довідки військових частин;

військовий квиток;

архівні документи;

інші офіційні підтвердження проходження служби.

Особливо це стосується тих, хто проходив службу у різних військових частинах або неодноразово змінював місце служби.

Що робити, якщо період служби не врахували?

Якщо під час оформлення пенсії виявилося, що окремий період служби не зарахували до вислуги, насамперед варто отримати офіційне пояснення причин такого рішення. За потреби можна подати додаткові документи, які підтверджують проходження служби, або оскаржити рішення у встановленому порядку.

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