Когда военные не могут оформить пенсию?

Право на пенсионное обеспечение военнослужащих определяет Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" . В то же время для назначения военной пенсии недостаточно только факта прохождения службы.

Решающее значение имеет выслуга лет, исчисляемая по правилам, установленным законодательством. Поэтому даже несколько лет службы не всегда дают право на пенсию, если необходимой выслуги недостаточно.

Как вычисляют выслугу лет?

Выслуга лет не всегда совпадает с фактическим сроком службы. Закон предусматривает случаи, когда отдельные периоды могут засчитываться на льготных условиях.

В частности, это может касаться участия в боевых действиях, выполнения специальных задач или прохождения службы в особых условиях.

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Зачисляют ли контрактную службу?

Периоды службы по контракту включают в выслугу лет. Если военнослужащий заключал несколько контрактов в разное время, они могут быть суммированы при определении общей выслуги.

Перед увольнением следует проверить, правильно ли оформлены все документы, в частности:

личное дело;

приказы о принятии и увольнении со службы;

сведения обо всех периодах прохождения контрактной службы.

Учитывают ли службу при мобилизации?

Период военной службы по призыву во время мобилизации также может быть отнесен к выслуге лет. Однако сама мобилизация не является основанием для назначения военной пенсии. Право на нее зависит от общей выслуги, которую военнослужащий приобрел за весь период службы.

Если после мобилизации человек продлил службу по контракту, все подтвержденные периоды могут учесть при определении выслуги лет.

Какие документы следует хранить?

Одной из распространенных причин проблем с назначением пенсии является отсутствие документов или ошибки в них. Поэтому военнослужащим рекомендуют хранить:

приказы о зачислении и увольнении со службы;

выдержки из личного дела;

справки воинских частей;

военный билет;

архивные документы;

другие официальные доказательства прохождения службы.

Особенно это касается тех, кто проходил службу в разных воинских частях или неоднократно менял место службы.

Что делать, если период службы не учли?

Если при оформлении пенсии оказалось, что отдельный период службы не причислили к выслуге, в первую очередь следует получить официальное объяснение причин такого решения. При необходимости можно предоставить дополнительные документы, подтверждающие прохождение службы, или обжаловать решение в установленном порядке.

Также мы ранее писали, как в Украине изменяются правила пенсионного обеспечения военнослужащих и какие изменения следует учесть при оформлении выплат