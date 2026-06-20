Чи оновлять пенсії військовим?

В Україні планують реформувати систему пенсійного забезпечення військовослужбовців. Уряд презентував концепцію, яка передбачає створення окремої моделі для захисників, щоб пенсійні права формувалися вже з перших років служби, повідомив народний депутат України Данило Гетманцев.

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Сьогодні для отримання спеціальної військової пенсії необхідно мати щонайменше 25 років вислуги. Через це багато військовослужбовців, які були мобілізовані після початку повномасштабної війни та кілька років виконують бойові завдання, не можуть претендувати на таке пенсійне забезпечення.

Саме цю проблему уряд хоче вирішити новою реформою. Відповідно до представленої концепції, пенсійні права військових можуть накопичуватися вже після першого року служби. Такий підхід має зробити систему більш справедливою та враховувати внесок кожного захисника незалежно від тривалості служби.

Чи можуть розмір пенсії прив'язати до бойового досвіду?

Ще одна важлива зміна стосується принципу нарахування пенсійних виплат. Зараз статус учасника бойових дій передбачає однакові доплати незалежно від того, де саме проходила служба.

У майбутньому цей підхід можуть переглянути. Під час визначення розміру пенсії пропонують враховувати тривалість перебування на передовій, рівень небезпеки виконуваних завдань, участь у бойових операціях та наслідки служби для здоров'я військовослужбовця.

Як планують фінансувати нову систему?

Одночасно з реформою уряд розглядає можливість запровадження додаткових пенсійних внесків. Попередньо їхній розмір може становити від 10% до 16% залежно від умов проходження служби та рівня ризику.

Водночас механізм функціонування нової системи поки що не визначений остаточно. Наразі невідомо, хто адмініструватиме накопичені кошти, де вони зберігатимуться та яким чином буде гарантований їхній захист.

Що не так із пенсійною реформою?

Представлена урядом концепція окреслює лише загальний напрямок змін пенсійної системи. Водночас низка важливих питань поки що залишається відкритою: не визначено, як захищатимуть накопичення від інфляції, куди інвестуватимуть пенсійні внески та які гарантії матимуть військовослужбовці у разі запровадження нової моделі.