Обновят ли пенсии военнослужащим?

В Украине планируют реформировать систему пенсионного обеспечения военнослужащих. Правительство представило концепцию, которая предусматривает создание отдельной модели для защитников, чтобы пенсионные права формировались уже с первых лет службы, сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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Сегодня для получения специальной военной пенсии необходимо иметь не менее 25 лет выслуги. Из-за этого многие военнослужащие, которые были мобилизованы после начала полномасштабной войны и несколько лет выполняют боевые задачи, не могут претендовать на такое пенсионное обеспечение.

Именно эту проблему правительство хочет решить с помощью новой реформы. Согласно представленной концепции, пенсионные права военных могут накапливаться уже после первого года службы. Такой подход должен сделать систему более справедливой и учитывать вклад каждого защитника независимо от продолжительности службы.

Можно ли привязать размер пенсии к боевому опыту?

Еще одно важное изменение касается принципа начисления пенсионных выплат. Сейчас статус участника боевых действий предусматривает одинаковые доплаты независимо от того, где именно проходила служба.

В будущем этот подход могут пересмотреть. При определении размера пенсии предлагают учитывать продолжительность пребывания на передовой, уровень опасности выполняемых задач, участие в боевых операциях и последствия службы для здоровья военнослужащего.

Как планируется финансировать новую систему?

Одновременно с реформой правительство рассматривает возможность введения дополнительных пенсионных взносов. Предварительно их размер может составлять от 10% до 16% в зависимости от условий прохождения службы и уровня риска.

В то же время механизм функционирования новой системы пока окончательно не определен. На данный момент неизвестно, кто будет администрировать накопленные средства, где они будут храниться и каким образом будет гарантирована их защита.

Что не так с пенсионной реформой?

Представленная правительством концепция очерчивает лишь общее направление изменений пенсионной системы. В то же время ряд важных вопросов пока остается открытым: не определено, как будут защищаться накопления от инфляции, куда будут инвестироваться пенсионные взносы и какие гарантии будут иметь военнослужащие в случае внедрения новой модели.