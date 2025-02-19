За скільки сьогодні можна купити 100, 150 та 200 доларів

Курс долара в Україні залишається стабільним. Сьогодні відбулося незначне подорожчання валюти, однак, воно практичне невідчутне.

Як змінився курс долара у другій половині лютого

Офіційний курс долара в Україні, станом на 19 лютого, склав – 41,57 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Середній курс у банках, за даними "Мінфіну" сьогодні такий:

купівля – 41,40 гривень за долар;

продаж – 41,95 гривні за долар.

В обмінниках ситуація відрізняється:

купівля – 41,80 гривень за долар;

продаж – 41,84 гривні за долар

Яку суму потрібно витратити на покупку 100 доларів

якщо покупка 100 доларів здійснюється у банку , доведеться витратити орієнтовно – 4 195 гривень;

, доведеться витратити орієнтовно – 4 195 гривень; при покупці 100 доларів в обміннику необхідно буде мати уже приблизно – 4 184 гривні.

Скільки потрібно витратити для покупки 150 доларів

для покупки 150 доларів в банку потрібно витратити приблизно 6 292,50 гривень;

потрібно витратити приблизно 6 292,50 гривень; при покупці 150 доларів в обміннику необхідно мати орієнтовно 6 276 гривні.

За скільки 19 лютого можна купити 200 доларів