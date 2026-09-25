Виставковий центр у Києві призупиняє роботу: причиною стала російська атака

У центрі столиці було пошкоджено будівлю конгресно-виставкового центру "Парковий". Наразі комплекс тимчасово призупиняє свою роботу.

Що відомо про наслідки атаки на КВЦ "Парковий"

Евакуацію провели оперативно, тому ніхто не постраждав, про що повідомила пресслужба виставкового центру.

Через дії ворога ми зіткнулися з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля КВЦ "Парковий" зазнала пошкоджень,

– йдеться у повідомленні.

Наразі комплекс тимчасово призупиняє роботу. З усіма організаторами, партнерами та клієнтами планують зв’язатися окремо. Вже триває експертна оцінка пошкоджень внаслідок російської атаки.

КВЦ "Парковий" повідомить українців, коли відновить роботу у штатному режимі.

Нагадаємо, що ще 23 вересня про атаку повідомили організатори Lean Summit – Lean Institute Ukraine. Саме їхній захід проходив у КВЦ.

У дописі повідомили, що під час першого дня Lean Summit сталася надзвичайна подія, де проходив захід.

За попередньою інформацією, усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше. Сподіваємося, що з кожним із вас усе гаразд,

– йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що Росія наразі активно завдає ударів по Києву. Внаслідок атак повністю згоріло виробництво ювелірного бренду Dukachi.

Також росіяни завдали удару по виробництву та логістичному складу компанії "ТК-Домашній Текстиль" у Києві, а ще була атакована "Нова пошта".