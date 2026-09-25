Що відомо про наслідки атаки на КВЦ "Парковий"

Евакуацію провели оперативно, тому ніхто не постраждав, про що повідомила пресслужба виставкового центру.

Через дії ворога ми зіткнулися з форс-мажорною ситуацією, унаслідок якої будівля КВЦ "Парковий" зазнала пошкоджень,

– йдеться у повідомленні.

Наразі комплекс тимчасово призупиняє роботу. З усіма організаторами, партнерами та клієнтами планують зв’язатися окремо. Вже триває експертна оцінка пошкоджень внаслідок російської атаки.

КВЦ "Парковий" повідомить українців, коли відновить роботу у штатному режимі.

Нагадаємо, що ще 23 вересня про атаку повідомили організатори Lean Summit – Lean Institute Ukraine. Саме їхній захід проходив у КВЦ.

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У дописі повідомили, що під час першого дня Lean Summit сталася надзвичайна подія, де проходив захід.

За попередньою інформацією, усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше. Сподіваємося, що з кожним із вас усе гаразд,

– йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що Росія наразі активно завдає ударів по Києву. Внаслідок атак повністю згоріло виробництво ювелірного бренду Dukachi.

Також росіяни завдали удару по виробництву та логістичному складу компанії "ТК-Домашній Текстиль" у Києві, а ще була атакована "Нова пошта".