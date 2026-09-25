Что известно о последствиях атаки на КВЦ "Парковый"

Эвакуация была проведена оперативно, поэтому никто не пострадал, что сообщила пресс-служба выставочного центра.

Из-за действий врага мы столкнулись с форс-мажорной ситуацией, в результате которой здание КВЦ "Парковый" получило повреждения,

– говорится в сообщении.

В настоящее время комплекс временно приостанавливает работу. Со всеми организаторами, партнерами и клиентами планируется связаться индивидуально. Уже проводится экспертная оценка повреждений, нанесенных в результате российской атаки.

КВЦ "Парковый" сообщит украинцам, когда возобновит работу в штатном режиме.

Напомним, что еще 23 сентября об атаке сообщили организаторы Lean Summit – Lean Institute Ukraine. Именно их мероприятие проходило в КВЦ.

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В сообщении указано, что во время первого дня Lean Summit произошла чрезвычайная ситуация в месте проведения мероприятия.

По предварительной информации, все живы и невредимы. Это сейчас самое главное. Надеемся, что с каждым из вас все в порядке,

– говорится в обращении.

Напомним, что Россия в настоящее время активно наносит удары по Киеву. В результате атак полностью сгорело производство ювелирного бренда Dukachi.

Также россияне нанесли удар по производственному и логистическому складу компании "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве, а также была атакована "Новая почта".