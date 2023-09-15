Бюджет на війну у 2024 році: скільки витратять на оборону України

15 вересня 2023, 12:27
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Джерело:

Денис Шмигаль

Вже другий рік поспіль уряд приймає бюджет в умовах повномасштабної війни. Торік більша його частина грошей йшла на безпеку й оборону, інша – на соціальні програми. Як розподілили бюджет цього року, розповідаємо далі.

Видатки на оборонний сектор у 2024 році

Перші цифри бюджету 2024 року опубліковані. Саме на оборону витрати складуть більшу частину бюджету – 1 трильйон 685 мільярдів. 

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Визначена сума на 113 мільярдів більша за бюджет на військовий сектор у 2023 році. Уряд визначив оборону України пріоритетом на 2024 рік.

 

 

 

 

 

Автор: Анастасія Зорик