Швейцарія, Норвегія чи Данія: в яких країнах на їжу витрачають найбільше

Майже половину доходу українці витрачають на їжу, однак ці витрати у більш як три рази менші, ніж у швейцарців. Скільки коштує харчування у інших країнах світу та де людям проживати найвигідніше, розповідаємо далі

Скільки витрачають на харчування у різних країнах світах

Харчування – одна з основних опцій для забезпечення людської життєдіяльності від якої неможливо відмовитись. У деяких країнах більша частина коштів іде саме на їжу, а є держави, де це набагато доступніше.

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Найменше на харчування витрачають у таких країнах:

США – 6,7%;

Сінгапур – 8,4%

Велика Британія – 8,7%;

Ірландія – 9,2%;

Швейцарія – 9,9%.

Найбільше на їжу йде коштів у таких державах:

Нігерія – 59%;

М'янма – 56,6%;

Кенія – 56,1%;

Бангладеш – 52,7%;

Лаос – 50,6%.

Як показує статистика, найменше на харчування витрачають у найрозвинутіших країнах.

Ситуація з прожитковим мінімумом в країнах Європи

Мінімальний прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб – 2 684 гривні. На їжу у українців йде – 41,6% від загального бюджету – 108 доларів.

У Європі найбільше витрачають на харчові продукти такі країни:

Швейцарія – 359 доларів;

Норвегія – 341 долар;

Данія – 311 доларів;

Бельгія – 272 доларів;

Швеція – 272 доларів.

Незважаючи на високі ціни на продукти, жителі цих країн витрачають на їжу меншу частину свого бюджету.

Найменше на їжу витрачають:

Молдова – 97 доларів;

Білорусь – 98 доларів;

Азербайджан – 102 доларів;

Україна – 108 доларів;

Болгарія – 112 доларів.

Для України ситуація виглядає не найкращим чином, адже майже половина бюджету громадян витрачається на харчування. Прожитковий мінімум для українців значно менший за розмір місячної продуктового кошика швейцарця.



Витрати на їжу в країнах Європи / Інфографіка 24 Каналу