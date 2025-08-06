Нацбанк продовжив впровадження стимулюючої валютної лібералізації. Зокрема одним з пунктів є дозвіл (частковий) на вивід валюту.

За яких умов Нацбанк дозволив частково виводити валюту з України?

Однак лише за умови донатів 50% від суми на ЗСУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

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Як зазначили в НБУ, розширюється перелік операцій, які юридичні особи-резиденти можуть здійснювати понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Так до них буде додана репатріація дивідендів.

Нагадаємо, що, розпочавши реалізацію стимулюючої лібералізації у травні 2025 року, НБУ визначив, що інвестиційний ліміт дорівнює сумі коштів, залучених із 12 травня 2025 року у статутний капітал підприємства від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті,

– наголосили у Нацбанку.

Крім того, буде надано стимули бізнесу, що підтримує Збройні Сили України. Національний банк дасть змогу юридичним особам-резидентам здійснювати низку транскордонних переказів понад встановлені обмеження в межах суми. Він має бути еквівалентній обсягам перерахованих ними коштів з 7 серпня 2025 року у національній чи іноземній валюті на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ.

Перекази можуть здійснюватися виключно за рахунок власної валюти бізнесу для таких цілей:

проведення резидентом розрахунків за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року;

повернення нерезиденту попередньої оплати, отриманої резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні до 23 лютого 2022 року за укладеним із нерезидентом договором з купівлі-продажу товару (за операціями, за якими не відбулася або ж частково відбулася поставка товару з України);

виконання зобов’язань за кредитом, одержаним до 20 червня 2023 року від нерезидента за укладеним між ними кредитним договором;

фінансування резидентом витрат на утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном;

репатріація дивідендів на користь нерезидента за корпоративними правами чи акціями.

Очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк знає, що український бізнес донатить Збройним Силам України. І значна частка донатів – через спеціальний рахунок у НБУ, коштами з якого розпоряджаються Сили оборони.

Тому вирішили створити додаткові можливості для таких компаній – дозволили здійснювати окремі транскордонні перекази понад обмеження в межах суми коштів, перерахованих з 7 серпня 2025 року на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ,

– написав Пишний.

Важливо! Також НБУ запровадив інші зміни: бізнес зможе репатріювати дивіденди за 2023 рік, розширюються можливості для хеджування валютних ризиків, уносяться зміни в частині переказів іноземної валюти за кордон для підвищення довіри до суб'єктів з України, упроваджуються кроки для підтримання вітчизняної ювелірної галузі, уніфікуються підходи до регулювання зовнішніх позик.