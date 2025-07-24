Навіщо Україні нова програма з МВФ?

Нацбанк у своєму базовому сценарію прогнозує, що Україна отримає 35 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів у 2026 році. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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За тим же сценарієм, у 2027 році міжнародна фінансова підтримка має скласти 30 мільярдів доларів.

Однак НБУ ідентифікував джерела лише 22 мільярдів доларів допомоги на 2026 рік.

Щодо іншої частини коштів наразі ведуться перемовини, і взаємодія з Міжнародним валютним фондом (МВФ) стане їхньою частиною.

Ми з ними (МВФ – 24 Канал) працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми розширеного фінансування,

– розповів Пишний.

За словами голови НБУ, майбутня програма з МВФ врахує нові реалії, а саме безпекові ризики, динаміку відновлення України, а також макроекономічну ситуацію та геополітику.

Важливо! НБУ прогнозує, що обсяг зовнішньої допомоги Україні у 2025 році складе близько 54 мільярдів доларів. Наразі вже надійшло майже 24 мільярди доларів.

Що про нову програму з МВФ говорять в уряді?

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко назвала умову, за якої Україні знадобиться нова програма фінансування з МВФ.

Якщо базовий сценарій передбачає, що війна триватиме й наступного року, дуже ймовірно, що буде нова програма МВФ,

– заявила Свириденко.

Прем'єрка наголосила, що уряд може почати переговори з МВФ щодо нової програми фінансування вже у серпні цього року.

Варто знати! Нинішня програма України з МВФ передбачає фінансування від фонду у розмірі близько 16 мільярдів доларів. Вона розрахована на 2023-2027 роки.