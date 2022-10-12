Це воєнна реальність, – в уряді закликали бути готовими до віялових відключень світла

Російські окупанти 10 жовтня завдали удару по енергетичній системі України. Через ймовірні наступні терористичні атаки можуть бути віялові відключення світла.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що росіяни 3 дні поспіль завдавали ракетних ударів по Україні. Також вони застосовували дрони-камікадзе проти цивільної та енергетичної інфраструктур.

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Потрібно бути готовими до віялових відключень світла

Прем'єр розповів, що лише 12 жовтня було 8 обстрілів у трьох регіонах України. Загалом за останні 3 дні зафіксували 128 ворожих обстрілів. Внаслідок них пошкоджень зазнали понад 200 різних об'єктів, зокрема 28 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Удари завдають як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Російські терористичні війська випустили по українських містах понад 100 ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень,

– зауважив Шмигаль.

Він додав, що наразі енергосистема функціонує в нормальному режимі. Україна не запитувала аварійної допомоги у європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає.

"Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти, й проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання", – зазначив глава уряду.

За його словами, вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об'єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє.

Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикають світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації,

– наголосив прем'єр.

Шмигаль закликав всіх українців знизити споживання електроенергії у вечірні години. Мовиться про зменшення використання найбільш енергомістких приладів, зокрема електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів, кондиціонерів, духовок, прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин тощо.