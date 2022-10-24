Віялові відключення: як вони позначилися на економіці України

Віялові відключення та блекаути негативно позначають на економіці України. Разом з тим є галузі на яких перебої з електроенергією позначились досить опосередковано.

Недостатній обсяг електроенергії

Виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України, у коментарі 24 каналу, розповів, що до осені в Україні впало енергоспоживання практично на третину. Це сталось внаслідок скорочення промисловості.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Очевидно, нічого доброго в цьому нема і зараз, до початку осені, в Україні було падіння споживання. Падіння виробництва компенсується падінням споживання. Тобто у нас третина генеруючих потужностей знаходиться на окупованих територіях, або немає до неї доступу.

Він пояснює, що мовиться про Енергодар, Запорізьку атомну станцію тощо. Там знаходяться теплові енергоблоки, які постачають електроенергію в ринок, а до них Україна не має доступу. Тож як наслідок відпала третина генерації, а паралельно третина споживання.

Раніше це якось компенсувалось, однак з наближенням зимового періоду, загалом ця компенсація вичерпується. Також він нагадує й про постійні обстріли росіян критичної інфраструктури України, зокрема обстріли системи передачі енергії.

Тому у нас починається дефіцит на рівні генерації, фактично на рівні систем передачі. Ми не можемо згенеровану енергію передати з точки в точку її споживання,

– ділиться Павлюк.

До теми Імпорт електроенергії з Європи можливий, але є вагомий нюанс, – Укренерго

Як на відключення реагують різні галузі

Металургійна галузь була важливим та вагомим чинником експорту, тобто притоку валюти. Нині ж вона скоротилась на 85%, тож експерт прогнозує падіння. Також воно стосуватиметься й хімічної галузі.

Тому що з газом проблема. Те, що стосується безпосередньо виробництва і палива, воно впало, оскільки розбомблені нафтопереробні заводи,

– пояснює він.

Де перебої електроенергії позначились опосередковано

Святослав Павлюк розповідає, що останніми роками IT виробництво програмного експортованого продукту перевищило всю металургію. Попри те, що ця галузь була експортно орієнтованою, вона не сильно постраждала.

Люди можуть працювати, у них не високе споживання енергії. Тобто IT галузь може продовжувати свою роботу, особливо у тих сегментах, де вона орієнтована на експорт цього продукту. Вона може бути розосередженою, люди не мусять працювати в офісі. Енергопотреби такої галузі економіки забезпечити легше,

– пояснює Павлюк.

Як ракетні атаки вплинули на бізнес

У Європейській бізнес асоціації (ЄБА) розповіли, що внаслідок ракетних обстрілів росіян, деякі компанії вимушено призупинили роботу через відсутність електропостачання та інтернету, а також з міркувань безпеки. Як наслідок, це спричинило часткову втрату замовлень, призупинення проєктів та виробництва.

Бізнес розуміє серйозність викликів зимового сезону, тому готується до потенційних загроз. Так, 82% компаній здійснюють підготовку на випадок перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії. 56% готуються до ударів по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, 53% – до перебоїв зі зв'язком та інтернетом,

– йдеться в повідомленні ЄБА.

Також практично половина з опитаного бізнесу, 47% респонденті, зафіксували втрати майна або активів унаслідок ракетних ударів росіян та решти бойових дій.