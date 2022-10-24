Веерные отключения: как они сказались на экономике Украины

Веерные отключения и блекауты негативно сказываются на экономике Украины. Вместе с тем есть отрасли, на которых перебои с электроэнергией сказались достаточно косвенно.

Недостаточный объем электроэнергии

Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины, в комментарии 24 каналу, рассказал, что к осени в Украине упало энергопотребление практически на треть. Это произошло в результате сокращения промышленности.

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Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Очевидно, ничего хорошего в этом нет, и сейчас, к началу осени, в Украине было падение потребления. Падение производства компенсируется падением потребления. То есть у нас треть генерирующих мощностей находится на оккупированных территориях или нет к ней доступа.

Он объясняет, что говорится об Энергодаре, Запорожской атомной станции и так далее. Там находятся тепловые энергоблоки, которые поставляют электроэнергию в рынок, а к ним у Украины нет доступа. Так как следствие отпала треть генерации, а параллельно треть потребления.

Раньше это как-то компенсировалось, однако с приближением зимнего периода эта компенсация исчерпывается. Также он напоминает и о постоянных обстрелах россиян критической инфраструктуры Украины, в том числе обстрелах системы передачи энергии.

Поэтому у нас начинается дефицит на уровне поколения, фактически на уровне систем передачи. Мы не можем сгенерированную энергию передать из точки в точку ее потребления,

– говорит Павлюк.

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Как на отключение реагируют разные отрасли

Металлургическая отрасль была важным и значимым фактором экспорта, то есть притока валюты. Сейчас она сократилась на 85%, поэтому эксперт прогнозирует падение. Также оно будет относиться и к химической отрасли.

Потому что с газом проблема. Что касается непосредственно производства и топлива, оно упало, поскольку разбомблены нефтеперерабатывающие заводы,

– объясняет он.

Где перебои электроэнергии отразились косвенно

Святослав Павлюк рассказывает, что в последние годы IT производство программного экспортируемого продукта превысило всю металлургию. Несмотря на то, что эта отрасль была экспортно ориентированной, она не сильно пострадала.

Люди могут работать, у них не высокое потребление энергии. То есть, IT отрасль может продолжать свою работу, особенно в тех сегментах, где она ориентирована на экспорт этого продукта. Она может быть рассредоточена, люди не должны работать в офисе. Энергопотребности такой отрасли экономики обеспечить легче,

– объясняет Павлюк.

Как ракетные атаки повлияли на бизнес

В Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) рассказали, что в результате ракетных обстрелов россиян некоторые компании вынужденно приостановили работу из-за отсутствия электроснабжения и интернета, а также из соображений безопасности. Как следствие, это повлекло за собой частичную потерю заказов, приостановку проектов и производства.

Бизнес понимает серьезность вызовов зимнего сезона, потому готовится к потенциальным угрозам. Так, 82% компаний осуществляют подготовку на случай перебоев со снабжением воды, газа, электроэнергии. 56% готовятся к ударам по критической инфраструктуре, транспортной сети и предприятиям, 53% – к перебоям со связью и Интернетом,

– говорится в сообщении ЕБА.

Также практически половина из опрошенного бизнеса, 47% респондента, зафиксировали потери имущества или активов в результате ракетных ударов россиян и остальных боевых действий.