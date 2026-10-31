Виїзд пенсіонерів за кордон: кого не випустять з України

Воєнний стан суттєво змінив правила перетину державного кордону, створивши чимало міфів навколо людей похилого віку. Проте наявність пенсійного посвідчення не завжди є гарантією вільного виїзду чи збереження фінансової підтримки від держави.

Кого з пенсіонерів стосуються жорсткі обмеження на кордоні

Для більшості українців вирішальним фактором є не статус пенсіонера, а фактичний вік. Як пояснюють у Державній прикордонній службі, чоловіки після досягнення 60 років можуть вільно залишати межі країни, оскільки вони знімаються з військового обліку. Водночас жінки-пенсіонерки взагалі не мають жодних обмежень на перетин кордону, про що пише Державна прикордонна служба.

Ситуація кардинально змінюється для чоловіків, які почали отримувати виплати до досягнення 60-річного віку. Якщо пенсія призначена через інвалідність або за вислугу років, а чоловік залишається у віковій категорії від 18 до 60 років, він вважається військовозобов'язаним.

На таких громадян поширюються загальні заборони воєнного стану, і сам факт отримання грошей від держави не дає автоматичного права на виїзд.

Що станеться з виплатами після переїзду в іншу країну

Сам факт перебування за межами України не позбавляє вас права на зароблені гроші. У Пенсійному фонді наголошують, що українці можуть продовжувати отримувати свої кошти на українські банківські картки.

Однак є важливий фінансовий нюанс для тих, хто офіційно оформлює виїзд на постійне місце проживання. У такому разі держава може виплатити пенсію авансом одразу за шість місяців наперед.

Важливо! Щоб уникнути блокування рахунків та затримок, експерти радять завчасно звернутися до Пенсійного фонду та правильно оформити всі документи, адже подальший порядок виплат залежатиме від міжнародних договорів з конкретною країною.

Які правила діють для військовозобов'язаних за кордоном

Варто пам'ятати, що виїзд за кордон вимагає суворого дотримання правил військового обліку. Як ми писали раніше, Верховний Суд визначив, що сам факт оформлення документів на постійне проживання в іншій країні не є підставою для зняття з обліку. Громадянин повинен легально перетнути кордон, перебувати там понад три місяці та стати на консульський облік у дипломатичній установі.

Крім того, у Державній прикордонній службі нагадують, що українці можуть одразу на пункті пропуску просити поставити штамп про виїзд у паспорт. Це безкоштовна стандартна процедура, яка допоможе швидко підтвердити законність перетину кордону для отримання тимчасового захисту або соціальних виплат у країнах ЄС.