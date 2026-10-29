ДПСУ попередила українців: як не витрачати час на запити про перетин кордону

У ДПСУ зростає навантаження через кількість звернень

Громадяни продовжують подавати запити для отримання даних про перетин кордону та інших потрібних відомостей, які обробляються Головним центром обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Службовці надали корисні поради, щоб заощаджувати час громадян і зменшити кількість запитів.

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Як кажуть у ДПСУ, українці почали частіше потребувати отримання інформації через правовий режим воєнного стану, мобілізаційні процеси, необхідність підтвердження термінів перебування за кордоном для вчинення консульських дій чи отримання соціальних виплат.

Тому прикордонники нагадують, що відмітку про перетин можна просити одразу на пункті пропуску. Це стандартна процедура, в якій службовці не можуть відмовити. Тобто якщо потрібно підтвердження дати перетинання державного кордону України, зокрема для отримання тимчасового захисту в ЄС, то достатньо особисто попросити про це прикордонника.

Перевіряйте наявність обмежень виїзду дистанційно: для оперативного отримання відомостей громадяни України мають можливість самостійно перевірити інформацію про наявність щодо себе тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України через електронний сервіс "Особистий кабінет" на офіційному вебсайті Держприкордонслужби– йдеться в повідомленні.

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За допомогою сервісу людина може дізнатися, чи є особисто в неї обмеження права на виїзд. Це може статися за наявності відповідних рішень суду або постанов державних виконавців.

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Нагадаємо, для перетину кордону військовозобов'язаним нерідко потрібна попередня консультація з адвокатом для уникнення проблем і перевірки документів.

Як розповіла експертка Антоніна Ярем у коментарі 24 Каналу, адвокат допомагає правильно оформити документи, пояснює законодавчі вимоги і може оскаржувати безпідставні відмови у виїзді.