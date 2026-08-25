Головні документи, що підтверджують право на захист

Головною умовою для отримання прихистку в Євросоюзі віднедавна стала підтверджена законність виїзду з України та дотримання військових обов'язків. Заявник повинен довести, що українські прикордонники вже провели всі необхідні перевірки і випустили людину за межі країни. Про це йдеться в Імплементаційному рішенні Ради ЄС 2026/1912.

Оновлені критерії перевірки стосуються лише тих українців, які звертаються за статусом тимчасового захисту після набрання чинності новим рішенням Ради ЄС.

Якщо країна Європи межує з Україною, то посадовці вважатимуть, що людина виїхала з України законно з дотриманням військових обов'язків відповідно до українського законодавства, якщо прикордонники дозволили їй залишити територію України.

Як наслідок, коли громадянин звертається на зовнішньому кордоні Союзу, то він має розглядатися як особа, яка відповідає критеріям права відповідно до Рішення Ради 2026/1912 і, отже, має мати можливість отримати статус тимчасового захисту, за умови, що відповідна особа підпадає під сферу дії статусу,

– йдеться в роз'ясненні.

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Для інших держав ЄС достатнім підтвердженням теж слугуватиме факт законного перетину кордону в офіційному пункті пропуску. Але під час виїзду в прикордонників варто особисто попросити поставити у паспорті штамп про виїзд, якщо маєте намір скористатися правами біженця. Важливо, що він має бути проставлений не раніше ніж за 90 днів до моменту звернення.

Якщо штампа немає, або у разі сумнівів органи ЄС вимагатимуть офіційний документ у паперовій чи електронній формі. Зокрема, дозволено надавати витяг із застосунку Резерв+, який підтверджує звільнення від військових обов'язків або їх виконання.

Важливо! Для отримання захисту держави вимагатимуть засвідчений переклад довідки англійською або іншою мовами. Це можна зробити ще до виїзду в українських органах, чи через консульства України у відповідній державі-члені ЄС.

Чи підпадають під нові вимоги ті українці, які вже мали статус

У рішенні зазначили, що за новими правилами не видаватимуть захист тим біженцям, які вже подали заявку на захист, але ще очікують на рішення місцевих органів. Також нові вимоги не стосуються українців, які вже оформили тимчасовий захист. Проте якщо людина втратила захист, що мала раніше, то його поновлення вже відбуватиметься за новими вимогами.

Перевірка органами держав-членів Євросоюзу нових критеріїв права на тимчасовий захист уже розпочалася.

Перевірки жінок для отримання захисту в ЄС теж можливі

Нові правила надання прихистку формально не розділяють чоловіків і жінок, тобто стосуються всіх дорослих українців, які можуть підпадати під військовий обов'язок. Водночас у МЗС зазначають, що випадки вимоги показати Резерв+ у жінок не є масовими.

Тобто українка не повинна автоматично показувати Резерв+. Але якщо вона є військовозобов'язаною, під час оформлення захисту її можуть попросити підтвердити виконання військового обов'язку.