Основные документы, подтверждающие право на убежище

Главным условием для получения убежища в Евросоюзе с недавнего времени стала подтвержденная законность выезда из Украины и соблюдение воинских обязанностей. Заявитель должен доказать, что украинские пограничники уже провели все необходимые проверки и выпустили человека за пределы страны. Об этом говорится в Имплементационном решении Рады ЕС 2026/1912.

Обновленные критерии проверки касаются только тех украинцев, которые обращаются за статусом временной защиты после вступления в силу нового решения Рады ЕС.

Если страна Европы граничит с Украиной, то должностные лица будут считать, что человек выехал из Украины законно с соблюдением военных обязанностей в соответствии с украинским законодательством, если пограничники разрешили ему покинуть территорию Украины.

Следовательно, когда гражданин обращается на внешней границе Союза, он должен рассматриваться как лицо, соответствующее критериям права в соответствии с Решением Рады 2026/1912 и, следовательно, должен иметь возможность получить статус временной защиты при условии, что данное лицо подпадает под сферу действия этого статуса,

– говорится в разъяснении.

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Для других государств ЕС достаточным подтверждением также будет служить факт законного пересечения границы в официальном пункте пропуска. Но при выезде следует лично попросить пограничников поставить в паспорте штамп о выезде, если вы намерены воспользоваться правами беженца. Важно, что он должен быть проставлен не ранее чем за 90 дней до момента обращения.

Если штампа нет или в случае сомнений, органы ЕС потребуют официальный документ в бумажной или электронной форме. В частности, разрешено предоставлять выписку из приложения "Резерв+", подтверждающую освобождение от воинских обязанностей или их выполнение.

Важно! Для получения государственной защиты потребуется заверенный перевод справки на английский или другой язык. Это можно сделать еще до выезда в украинских органах или через консульства Украины в соответствующем государстве-члене ЕС.

Подпадают ли под новые требования те украинцы, которые уже имели статус

В решении отмечается, что по новым правилам защита не будет предоставляться тем беженцам, которые уже подали заявку на защиту, но еще ожидают решения местных органов. Также новые требования не касаются украинцев, которые уже оформили временную защиту. Однако если человек лишился защиты, которой обладал ранее, то ее восстановление будет происходить уже в соответствии с новыми требованиями.

Проверка органами государств-членов Евросоюза новых критериев права на временную защиту уже началась.

Проверки женщин на право получения защиты в ЕС также возможны

Новые правила предоставления убежища формально не разделяют мужчин и женщин, то есть касаются всех взрослых украинцев, которые могут подпадать под военную обязанность. В то же время в МИД отмечают, что случаи требования предъявить "Резерв+" у женщин не являются массовыми.

То есть украинка не должна автоматически предъявлять "Резерв+". Но если она является военнообязанной, при оформлении защиты ее могут попросить подтвердить выполнение воинской обязанности.