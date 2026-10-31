Выезд пенсионеров за границу: кого не выпустят из Украины

Кого из пенсионеров касаются жесткие ограничения на границе

Для большинства украинцев решающим фактором является не статус пенсионера, а фактический возраст. Как поясняют в Государственной пограничной службе, мужчины после достижения 60 лет могут свободно покидать пределы страны, поскольку они снимаются с воинского учета. В то же время женщины-пенсионерки вообще не имеют никаких ограничений на пересечение границы, что пишет Государственная пограничная служба.

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Ситуация кардинально меняется для мужчин, которые начали получать выплаты до достижения 60-летнего возраста. Если пенсия назначена по инвалидности или за выслугу лет, а мужчина остается в возрастной категории от 18 до 60 лет, он считается военнообязанным.

Такие граждане подлежат общим запретам военного положения, и сам факт получения денег от государства не дает автоматического права на выезд.

Что произойдет с выплатами после переезда в другую страну

Сам факт пребывания за пределами Украины не лишает вас права на заработанные деньги. В Пенсионном фонде отмечают, что украинцы могут продолжать получать свои средства на украинские банковские карты.

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Однако есть важный финансовый нюанс для тех, кто официально оформляет выезд на постоянное место жительства. В таком случае государство может выплатить пенсию авансом сразу за шесть месяцев вперед.

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Важно! Чтобы избежать блокировки счетов и задержек, эксперты советуют заранее обратиться в Пенсионный фонд и правильно оформить все документы, ведь дальнейший порядок выплат будет зависеть от международных договоров с конкретной страной.

Какие правила действуют для военнообязанных за рубежом

Стоит помнить, чтовыезд за границу требует строгого соблюдения правил воинского учета. Как мы писали ранее, Верховный Суд определил, что сам факт оформления документов на постоянное проживание в другой стране не является основанием для снятия с учета. Гражданин должен легально пересечь границу, находиться там более трех месяцев и встать на консульский учет в дипломатическом учреждении.

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Кроме того, в Государственной пограничной службе напоминают, что украинцы могут сразу на пункте пропуска попросить поставить штамп о выезде в паспорт. Это бесплатная стандартная процедура, которая поможет быстро подтвердить законность пересечения границы для получения временной защиты или социальных выплат в странах ЕС.