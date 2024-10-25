Економічне зростання Європи під загрозою: МВФ про вплив війни Росії проти України

Негативні наслідки війни Росії проти України продовжують тиснути на економічне зростання європейських країн. Зокрема, через високі ціни на енергоносії, інфляцію та невизначеність подальшого розвитку ситуації.

Погана динаміка економіки Європи

Відтак, Німеччина серйозно постраждала від цінового шоку на енергоносії через високу енергоємність виробництва, зазначив голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, повідомляє Укрінформ.

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Іншим негативним наслідком російської агресії стало зростання інфляції, що змусило Європу застосовувати жорсткішу монетарну політику. Каммер зазначив, що європейська економіка досі відновлюється від кризи повільними темпами

Головною причиною поганої динаміки у Європі насправді є великий шок від цін на енергоносії, спричинений Росією,

– зауважив представник Фонду.

Крім того, невизначеність щодо тривалості російської війни та масштабів її наслідків безпосередньо впливає на прогнози економічного зростання Європи на 2025 рік.

Це невизначеність для споживачів, які цікавляться, що станеться з цінами на енергоносії у майбутньому. Це невизначеність для інвесторів, коли вони намагаються спрогнозувати, що відбуватиметься в середньостроковій перспективі,

– зауважив представник МВФ.

Отже, за словами Каммера, ці занепокоєння все ще актуальні для Європи і є "прямим наслідком того, що війна Росії проти України продовжує впливати на розвиток європейської економіки".