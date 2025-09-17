Війна проти Росії коштує Україні дуже дорого. Лише один рік протистояння агресору потребує 120 мільярдів доларів.

Скільки коштує війна для України?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мацолою в Києві, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У перших пакетах від США в рамках програми PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS, – Зеленський

За словами глави держави, Україна наразі має 60 мільярдів доларів, однак це лише половина з тієї суми, яка потрібна на 2026 рік.

Ціна одного року війни сьогодні становить 120 мільярдів доларів: 60 мільярдів – це український бюджет, а ще 60 мільярдів я маю знайти на наступний рік,

– заявив Зеленський.

Тому президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни. Однак якщо цього не вдасться досягти, є план "Б".

План "А" для нас – завершити війну, план "Б" – це 120 мільярдів доларів. І це великий виклик,

– додав Зеленський.

Разом з тим президент зазначив, що Україні знадобиться менше коштів на відбудову після війни, якщо вдасться досягти припинення вогню та отримати гарантії безпеки.

Скільки потрібно на фінансування війни: що відомо?