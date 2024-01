Війна вже завдала шкоди економікам найближчих сусідів Ізраїлю, – The New York Times

В останні місяці Близький Схід став важливою частиною світової повістки, заполонивши перші шпальти медіа. Одна з головних причин – війна між ХАМАС та Ізраїлем, яка вже впливає на економіку регіону.

Поки що вдається стримувати вплив ескалації на Близькому Сході на глобальний світ. Проте є країни, які уже зазнали труднощів.

Редакція 24 Каналу переклала та адаптувала матеріал The New York Times "War Has Already Hurt the Economies of Israel’s Nearest Neighbors"

Які економічні наслідки має ескалація на Близькому Сході

Атаки хуситів, які мають підтримку Ірану, на комерційні судна у Червоному морі продовжують ставити під загрозу критично важливий торговий шлях та підвищують вартість морських перевезень. Загроза ескалації в гарячих точках Лівану, Іраку, Сирії, Ємену, а тепер ще й в Ірані та Пакистані зростає з кожним днем.

Торговий шлях через Червоне море / Інфографіка Reuters Graphics Reuters Graphics

Попри приголомшливу кількість загиблих та страждання, які розривають душу, що є наслідками насильства на Близькому Сході, масштабніші економічні наслідки поки що вдається стримувати.

Які країни уже постраждали від війни

Зокрема, видобування нафти та її вартість, що є ключовим рушієм світової економічної активності, та інфляція повернулися до докризових рівнів. Водночас іноземні туристи продовжують літати в інші країни на Близькому Сході: Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Проте для сусідніх з Ізраїлем країн – Єгипет, Ліван та Йорданія – економічні збитки уже є дуже серйозними. Згідно з оцінкою Програми розвитку ООН, лише три місяці війни між ХАМАС та Ізраїлем коштували їм 10,3 мільярда доларів або 2,3% від їхнього спільного ВВП. Крім того, ще 230 тисяч людей у цих державах, згідно з прогнозом, можуть опинитися за межею бідності.

Аналітики попередили, що людський розвиток в Єгипті, Йорданії та Лівані може регресувати, щонайменше, на 2 – 3 роки. Серед причин виділили такі:

Потоки біженців;

Зростання державного боргу;

Спад у сферах торгівлі та туризму – критично важливе джерело доходів, іноземної валюти та зайнятості.

Очільник Центру досліджень Близького Сходу при Університеті Оклахоми Джошуа Лендіс заявив, що не було гіршого часу для останніх економічних потрясінь у вище згаданих країнах.

Економічна активність на Близькому Сході та у Північній Африці уже була на спаді: у 2023 році цей показник впав до 2% з 5,7% за рік до цього. Водночас поточну ситуацію у Лівані Світовий банк називає найгіршими економічною та фінансовими кризами у світі за понад останні півтора століття, а Єгипет перебуває на межі банкрутства.

Єгипет на межі краху

Аналітики Міжнародного валютного фонду (МВФ) вказують, що невизначеність щодо перебігу війни, цілком ймовірно, призведе до підриву довіри споживачів та бізнесу в Йорданії, Лівані та Єгипті.

Єгипет, найбільш густозаселена арабська країна, досі не відновився від зростання вартості ключових імпортних товарів (пальне та пшениця), спаду доходів у секторі туризму, зменшення іноземних інвестицій на тлі пандемії коронавірусу та повномасштабної війни Росії проти України.

Шалені урядові витрати на показові мегапроєкти та озброєння спровокували стрімке збільшення державного боргу Єгипту. Зростання цін в країні продовжує негативно впливати на купівельну спроможність домогосподарств та плани бізнесу щодо розширення.

Ніхто не хоче інвестувати, але Єгипет занадто великий, щоб збанкрутувати,

– заявив експерт.

За його словами, малоймовірно, що США та МВФ дозволять Єгипту оголосити дефолт за зовнішнім боргом у 165 мільярдів доларів, зважаючи на стратегічну та політичну важливість країни.

Зменшення трафіку суден у Червоному морі, які проходять через Суецький канал, стало останнім ударом. З січня по серпень Єгипет отримував у середньому 862 мільйони доходів на місяць завдяки цьому шляху, на який припадає 11% глобальної морської торгівлі.

Туризм, який є серцем економік, під загрозою

Економіст з Capital Economics Джеймс Свонстон вказав, посилаючись на Адміністрацію Суецького каналу, що у грудні трафік знизився на 30% порівняно з груднем, а доходи впали на 40% від 2023 року.

Для трьох економік, які уже перебувають у складному становищі, спад туризму – особливо непокоїть. У 2019 році на цю індустрію в Єгипті, Лівані та Йорданії, згідно з даними МВФ, припадало від 35% до майже 50% їхнього сукупного експорту товарів і послуг.

Компанія з аналізу даних ForwardKeys, які відстежує бронювання авіаквитків на глобальному рівні, повідомляла про істотне зменшення кількості бронювань. Для прикладу, ось дані по країнах:

В Йорданії бронювання авіаквитків впало на 18%;

У Лівані, де ізраїльська армія на кордоні бореться з бойовиками з угрупування "Хізбалла", кількість бронювань впала на 25%.

Побоювання щодо подальшої регіональної ескалації кидає на тінь на перспективи для туризму у регіоні,

– заявив віцепрезидент по аналітиці в компанії ForwardKeys.

Для розуміння, Лівану туризм раніше приносив п'яту частину річного ВВП країни. Баальбек – це передова туристична точка в країні, за словами генерального менеджера у компанії "Livan Tours and Travels", яка сьогодні пустує.

Він додав, що з 7 жовтня (день атаки ХАМАС на Ізраїль – 24 Канал) обсяг його замовлень впав на 90% порівняно з попереднім роком. Мовляв, якщо ситуація буде розвиватися таким чином, то чимало туроператорів у Бейруті збанкрутують.

Кількість відвідувань Єгипту також зменшувалася у жовтні, листопаді та грудні. Консультант з Amisol Travel Egypt вказав, що скасування рейсів почалося після перших атак. Туроператори в країні пропонують знижки на найбільш популярні напрямки для відпочинку, як-от Шарм-ель-Шейх, але рівень заповненості досягнув лише 80% від нормального показника.