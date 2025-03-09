Франція надасть Україні 195 мільйонів євро із відсотків заморожених активів Росії

Франція надасть Україні військову допомогу, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Йдеться про 195 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб.

У Росії розкритикували таке рішення Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Tribune Dimanche.

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На що будуть витрачені гроші, зароблені з російських активів у Франції

Париж має намір прискорити виробництво озброєння, що постачається ЗСУ. Про це в інтерв’ю La Tribune Dimanche повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, 195 мільйонів євро з прибутку з російських заморожених активів будуть спрямовані на постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіабомб AASM, які використовуються винищувачами Mirage 2000. Також Франція прискорить передачу легких танків AMX-10RC і бронетранспортерів VAB, що раніше перебували на озброєнні її армії.

На тлі глобальної нестабільності Франція посилює власний оборонний потенціал разом із союзниками. Лекорню наголосив, що серед головних пріоритетів – нарощення виробництва боєприпасів та засобів радіоелектронної боротьби. Він також звернув увагу на важливість дронів, автоматизації військ, штучного інтелекту та космічних технологій для майбутнього збройних сил.

Франція збільшує випуск військової техніки як для потреб України, так і для власної армії. Так, компанія Dassault Aviation планує наростити виробництво винищувачів Rafale: якщо у 2024 році випускатимуть два літаки на місяць, то до 2026 року ця кількість зросте до чотирьох-п’яти.

Також планується подвоїти випуск авіабомб AASM до 2026 року, а виробництво протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) зросте вже цього року.

Щоб пришвидшити виготовлення озброєння, французький уряд укладає нові промислові партнерства з компаніями Thales та EOS, які спеціалізуються на оборонній сфері.

У Держдумі Росії заявили, що такий крок Франції "порушує всі норми міжнародного права", там це назвали "істерією від безсилля".

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні 752 мільйони фунтів з доходів від заморожених російських активів.