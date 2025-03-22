Президент Німеччини схвалив закон, що дозволить виділити Україні 3 мільярди євро допомоги

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, що передбачає масштабні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це рішення також відкриває можливість виділення 3 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Зазначається, що Штайнмаєр підписав закон, який практично скасовує правило "боргового гальма". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NTV.

Дивіться також ЄС змінить пріоритет допомоги Україні зі зброї на відбудову у разі миру, – єврокомісар

Німеччина може надати безпрецедентну допомогу Україні

Після підписання документ має бути опублікований у федеральному віснику законів.

Витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, що перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила. Це відкриває можливість виділення Україн 3 мільярдів євро військової допомоги.

Крім того, закон дозволяє залучити 500 мільярдів євро на інвестиції протягом наступних 12 років. З цієї суми 100 мільярдів євро підуть на інфраструктуру федеральних земель, 300 мільярдів – у розпорядження уряду Німеччини, а ще 100 мільярдів – на заходи із захисту клімату.

Верхня палата парламенту Німеччини схвалила цей законопроєкт 21 березня, а бюджетний комітет Бундестагу дав йому "зелене світло".