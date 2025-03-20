Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова єврокомісара Валдіса Домбровскіса, які цитує видання "Європейська правда".

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Як ЄС хоче змінити пріоритети у підтримці України після війни

Європейський комісар підкреслив, що для ЄС головне – забезпечити справедливий і тривалий мир, який унеможливить нову агресію проти України.

Але якщо буде перемир'я чи мирна угода, це, безумовно, вплине на наше планування. Пріоритет зміститься з військової підтримки на відновлення та реконструкцію,

– зазначив Домбровскіс.

За його словами, рішення щодо майбутньої допомоги ухвалюватимуть з урахуванням потреб України.

"Це питання, яке ми обов'язково маємо обговорити з українською владою, аби зрозуміти, як адаптувати фінансування від міжнародних донорів. У підсумку все залежить від того, як довго триватиме війна та якою буде її інтенсивність", – пояснив єврокомісар.

Він також наголосив, що ЄС готовий коригувати свою підтримку залежно від обставин. Зокрема, це стосується вже запланованої допомоги на 2025 рік – як у разі зменшення чи припинення військової підтримки з боку США, так і в разі досягнення прогресу у встановленні перемир'я або підписанні мирної угоди.