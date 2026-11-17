Німеччина та Норвегія об’єднують зусилля, щоб посилити українську протиповітряну оборону перед зимою. Країни виділяють кошти на закупівлю американського озброєння, якого немає на європейському ринку.

На що спрямують гроші Німеччини та Норвегії

Про новий пакет допомоги у вівторок, 17 листопада, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю Ради ЄС із питань оборони в Брюсселі, пише Handelsblatt.

Фінансування відбудеться в межах програми PURL, яка дозволяє союзникам купувати зброю у США, якої наразі бракує на європейському ринку.

За словами Пісторіуса, Берлін виділить на новий пакет озброєння 300 мільйонів доларів. Водночас розмір внеску Норвегії поки не озвучували.

Втім, вже відомо, що кошти партнерів спрямують здебільшого на посилення протиповітряної оборони. Це дозволить захистити, зокрема, енергетичну інфраструктуру від російського терору напередодні холодів.

Росія перед зимою цілеспрямовано атакує енергетичне та теплове забезпечення і продовжуватиме це робити,

– заявив міністр.

За словами Пісторіуса, пакет передбачає постачання:

керованих ракет для систем Patriot;

раніше анонсованих систем IRIS-T;

нових радарів;

а також боєприпасів для винищувачів F-16 та безпілотників.

Крім того, Німеччина готує інтеграцію ракет IRIS-T у норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS.

Чому Берлін поспішає з допомогою

Необхідність швидкого фінансування зумовлена зміною тактики ворога.

За словами Пісторіуса, російські війська не досягають бажаного просування на полі бою, тому цілеспрямовано б'ють по системах тепло- та електропостачання, намагаючись залишити українців без базових послуг взимку.

Глава німецького Міноборони зауважив, що підтримка України має значення не лише для її обороноздатності, а й для усіх європейських країн.

Підтримка України – це не благодійність, адже йдеться про безпеку всієї Європи та необхідність зупинити Володимира Путіна,

– наголосив Пісторіус.

Нагадаємо, Норвегія також вже неодноразово долучалася до фінансування програми PURL. Зокрема, у грудні 2025 року країна оголосила про додаткові 500 мільйонів доларів на два пакети військової допомоги. Кошти тоді розподілили між закупівлями, які Норвегія фінансувала спільно з Німеччиною, Польщею та Нідерландами.