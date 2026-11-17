Борис Писториус рассказал о вкладе Германии / Фото: GettyImages
Германия и Норвегия объединяют усилия, чтобы укрепить украинскую противовоздушную оборону перед зимой. Страны выделяют средства на закупку американского вооружения, которого нет на европейском рынке.
На что будут направлены средства Германии и Норвегии
О новом пакете помощи во вторник, 17 ноября, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе, пишет Handelsblatt.
Финансирование будет осуществляться в рамках программы PURL, которая позволяет союзникам закупать в США оружие, которого в настоящее время не хватает на европейском рынке.
По словам Писториуса, Берлин выделит на новый пакет вооружений 300 миллионов долларов. В то же время размер вклада Норвегии пока не озвучивался.
Впрочем, уже известно, что средства партнеров будут направлены в основном на укрепление противовоздушной обороны. Это позволит защитить, в частности, энергетическую инфраструктуру от российского террора в преддверии холодов.
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По словам Писториуса, пакет предусматривает поставку:
- управляемых ракет для систем Patriot;
- ранее анонсированных систем IRIS-T;
- новых радаров;
- а также боеприпасов для истребителей F-16 и беспилотников.
Кроме того, Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS.
Почему Берлин спешит с помощью
Необходимость оперативного финансирования обусловлена изменением тактики противника.
По словам Писториуса, российские войска не достигают желаемого продвижения на поле боя, поэтому целенаправленно наносят удары по системам тепло- и электроснабжения, пытаясь оставить украинцев без базовых услуг зимой.
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Напомним, что Норвегия также уже неоднократно участвовала в финансировании программы PURL. В частности, в декабре 2025 года страна объявила о выделении дополнительных 500 миллионов долларов на два пакета военной помощи. Средства тогда были распределены между закупками, которые Норвегия финансировала совместно с Германией, Польшей и Нидерландами.
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