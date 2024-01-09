0,25% від ВВП: Естонія назвала точний обсяг військової допомоги, яку вона готова надати Україні
Джерело:ERR
Влада Естонії заявила, що протягом чотирьох років надаватиме допомогу Україні у розмірі 0,25% від власного ВВП. Проте це єдині гроші, які ми отримаємо.
Військова допомога від Естонії
Естонська прем'єр-міністрка Кая Каллас закликала й інші країни Європи та Північної Америки унаслідувати цей приклад.
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Внесок Естонії в перемогу України становитиме 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні.
Також вона нагадала, що починаючи з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро та додала, що це і для безпеки її країни.
Окрім військової допомоги країна також виділятиме для України фінансування на суму 14 мільйонів євро на рік. Ці кошти мають бути спрямовані на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.
Ірландія погіршила умови для біженців
З 29 січня в Ірландії для нових українських біженців змінять умови перебування в країні. Зокрема ті, хто проживає у державному житлі отримуватимуть 38,80 євро на тиждень замість 220 євро.
Отримувати повний розмір соцдопомоги українці зможуть лише після того, як переїдуть на орендоване житло. До слова жити у державному можна буде не більше 90 днів.