НАТО готує для України рекордну підтримку: на кону десятки мільярдів

Союзники по НАТО готують нову багатомільярдну допомогу Україні. Про неї можуть оголосити вже наступного місяця на саміті Альянсу в Анкарі.

Яку допомогу Україні планує НАТО

Про це повідомили дипломати НАТО у коментарі Politico.

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Лідери країн Альянсу зберуться в турецькій столиці 7 – 8 липня. Очікується, що Україна стане одною з важливих тем саміту.

За словами дипломатів, у проєкті декларації союзники планують виділити Україні:

70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році;

у 2026 році; щонайменше таку ж суму у наступному році.

Таким чином, Київ загалом може отримати до 140 мільярдів євро підтримки від НАТО впродовж двох років.

При цьому очікується, що США не братимуть участь у цьому пакеті фінансування, а зобов'язання розподілять між іншими членами Альянсу.

Яка ключова тема саміту

Водночас одною із центральних тем декларації має стати заява європейських союзників по НАТО, які візьмуть на себе більшу відповідальність за захист Європи. Натомість США хочуть зосередитися на інших пріоритетах.

У проєкті європейці обіцяють активніше брати участь у зміцненні оборони континенту, інвестуючи насамперед у далекобійні ударні системи, засоби протиповітряної оборони та безпілотники.

Втім, поки що декларація не затверджена. Її текст ще обговорюють посли НАТО, і він може змінитися до останнього моменту. Остаточне рішення ухвалять глави держав і урядів під час саміту в Анкарі.

Отож, країни НАТО планують і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії та знову назвати Росію довгостроковою загрозою для усього європейського континенту.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що союзники зараз працюють над конкретними рішеннями про подальшу допомогу Україні. За його словами, це має стати чітким сигналом Росії про незмінність позиції НАТО.