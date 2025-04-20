Торгівельна війна Трампа завдасть великої шкоди військовій економіці Путіна, – WSJ

Наслідки торгівельної війни президента США Дональда Трампа вдарять по кишені Кремля, зокрема стосовно нафти, попри те, що Росії вдалося уникнути мит Вашингтону.

Ймовірно, зниження цін на нафту вдарить по російському зростанню, що може скоротити військовий бюджет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету The Wall Street Journal.

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Як торгівельна війна вплине на Росію

Журналісти констатували що нафта і газ становлять близько третини доходів російського державного бюджету. Наголошують, що це є головним двигуном економіки Росії та основним джерелом вразливості Москви.

На думку аналітиків, якщо ціни залишаться низькими, то на російську економіку чекає жорстка посадка, а дефіцит бюджету збільшиться майже вдвічі. Втім, їхня економіка сповільнилася ще до обвалу цін на нафту.

Водночас Москва веде розмови з Вашингтоном стосовно війни в Україні, не поспішаючи з мирними переговорами, сподіваючись. що успіхи на полі бою дадуть їй більше важелів тиску для досягнення максимальних поступок.

Втім, видання пише, що навряд чи нинішні сили на нафту змусять Путіна відмовитися від війни, глибше падіння може змінити його розрахунки. Попри це, припускають, що нафтовий тиск поставить Кремль перед болючим вибором.

Якщо ціна на нафту продовжить падати, вони відчують себе ущемленими, і вони вже починають це відчувати.... Якщо так піде і далі, то вони опиняться в ситуації "гармати проти масла,

– вважає старша наукова співробітниця вашингтонського Інституту міжнародної економіки імені Петерсона Еліна Рибакова.

Фахівці холдингу J.P. Morgan переконані, що хоч Москва більш ізольована від глобальних тенденцій через санкції та розірвані міжнародні зв'язки, "цунамі, породжене торгівельною політикою США, навряд чи залишить Росію неушкодженою".

У статті зауважують, що центральне місце нафти в російській економіці виходить за рамки державної скарбниці. Це називають ефектом мультиплікатора, коли енергетична галузь, що бурхливо розвивається, перетікає в суміжні сектори.

Радше за все, як пише газета, скорочення виробництва негативно вплине на цілі спільноти, які організовані навколо видобутку і перероблення нафти.

За оцінками колишнього російського енергетика і старшого наукового співробітника Російсько-Євразійського центру Карнегі Сергія Вакуленка, Росія втрачає близько 25 мільярдів доларів на рік на кожні 10 доларів падіння ціни на нафту.

Водночас цього не зовсім достатньо, оскільки, на думку аналітиків, ціни на нафту повинні залишатися низькими протягом тривалого періоду, щоб вплинути на Росію. Російський банк "Ренесанс Капітал" повідомив, що якщо ціна на нафту Urals цього року становитиме в середньому 50 доларів.

Таким чином зростання ВВП становитиме 0,1% – це буде шоком для російської економіки. До слова, на думку експерта Геннадія Рябцева, ситуація стала критичною для російського бюджету, ціни за барель нафти Urals мають сягнути 40 доларів.