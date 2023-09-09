Пенсія військових: які бувають виплати та від чого залежать

В Україні снує 3 види пенсій для військовослужбовців: за вислугою років, по інвалідності та через втрату годувальника. Усі вони мають свої нюанси.

Пенсія за вислугу років

Такий вид пенсії обчислюється індивідуально у відсотках від грошового забезпечення. Також враховують:

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оклад за посадою;

військове звання;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати: надбавки, доплати, підвищення, премії.

При визначені суми майбутніх виплат дотримуються наступних правил:

особам, які мають вислугу 20 років і більше – 50% + 3% за кожний рік вислуги понад 20 років;

звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55% + 3% за кожний рік вислуги понад 20 років;

особам, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням ЗСУ – 50% + 3% за кожний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65%;

особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба – 50% + 1% за кожний рік стажу понад 25 років.

Для військових, які служили в АТО\ООС та війні проти Росії нараховують три місяці служби замість одного.

Максимальна пенсія не повинна бути більшою 70% грошового забезпечення. Проте колишні військові, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримують 100% від своєї зарплати.

Мінімальний розмір такої пенсії – 2 093 гривні (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Які виплати службовці отримують по інвалідності

Цей вид пенсії нараховується для осіб, які набули інвалідність під час служби. Їх розмір залежить від групи:

I група – 100% заробітку;

II групи – 80%;

III групи – 60%.

Пенсія за втратою годувальника

У випадку, якщо родина втратила свого годувальника під час проходження служби, вона має право отримувати виплати у розмірі 70% від його грошового забезпечення. Право на виплати мають:

батьки;

дружина (чоловік);

непрацездатний член сім’ї (дитина), якщо він в сім’ї один.

Якщо військовий помер внаслідок нещасного випадку, а не в ході служби, сума скорочується до 30% від його грошового забезпечення.

У випадку наявності двох і більше непрацездатних членів сім'ї, кожен з них отримає пенсію у 50% зарплати загиблого.

Мінімальний розмір такої пенсії – 4 186 гривень (два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність).