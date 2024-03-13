Допомога від Данії: на що Україні нададуть понад 300 мільйонів доларів

Данія активно допомагає Україні. Данський уряд сприяє посиленню українського військового сектору.

Яку підтримку надасть Україні Данія

12 березня уряд Данії повідомив про надання Україні нового комплексу військової підтримки. Це уже 16 пакет з початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також "Замість покарання, ми її збагачуємо": в ЄС закликали ввести санкції проти російського зерна

Рустем Умєров Міністр оборони України Я вдячний Міністру оборони Данії Трольсу Лунду Поульсену та народу Данії за значний пакет військової допомоги та посилення оборонних спроможностей України.

Загальна сума допомоги – 2,3 мільярда данських крон (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 337 мільйонів доларів). Що входить у пакет:

артилерійські системи CAESAR;

самохідні міномети – 120 калібр;

артилерійські боєприпаси – 155 міліметрів.

Як Данія підтримує Україну

Новий пакет данської підтримки реалізується у співпраці з Францією. Артилерійські снаряди Данія передає Україні разом з Естонією та Чехією.

Загальна вартість данської допомоги українському війську уже перевищила 39,2 мільярда крон (5,7 мільярда доларів). Окремо Данія виділила ще 3,7 мільярда доларів у спецрезерв фонду відновлення України.