Гроші на снаряди, зарплати – під питанням: чи справді Україні не вистачає коштів для військових

За словами деяких осіб в уряді та Раді, до кінця цього року видатків Міністерства оборони може не вистачити на виплату грошового забезпечення. На це вплинуло наближення видатків через закупівлю боєприпасів. Натомість в Мінфіні кажуть, що така інформація не відповідає дійсності.

Чи витрачає Міноборони гроші на зарплати для купівлі боєприпасів

Є припущення, що у січні – березні Міноборони вже почало використовувати кошти, які заплановано використати в останні місяці року, передає 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

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Тобто за кошти, які мають піти на виплату грошового забезпечення військовим в жовтні – грудні, наразі закуповуються боєприпаси та інше озброєння.

У матеріалі йдеться про те, що закладені видатки Міноборони на 2025 рік лише на 31 мільярд гривень більші, аніж у 2024 році. А загалом закладено видатків на суму 1,5 трильйона гривень.

Зверніть увагу! За даними Економічної правди, на запит від Міноборони щодо обсягу видатків, які відомство могло вже наблизити з кінця року, відповіді не надійшло на момент виходу матеріалу.

Чому відбулося наближення видатків

Є припущення, що на наближення видатків вплинуло декілька факторів, один із яких – США:

Ще на початку року, за даними співрозмовників видання, за вказівкою президента Володимира Зеленського Україна почала готуватися до того, що американці можуть перестати надавати військову допомогу.

За сценарієм на такий випадок Україна мала закупити максимально багато ресурсів.

Так і трапилося, коли після суперечки Трампа та Зеленського у Білому домі, США ненадовго перекрили Україні постачання військового обладнання та снарядів.

І все б нічого у цій ситуації, якби в України не було проблем із закупівлею зброї. Контракти щодо цього закриті для суспільства, а тому є всі шанси, що можуть бути задіяні корупційні ризики.

Відтак джерела Економічної правди говорять про те, що обсяг безнадійної дебіторської заборгованості Міноборони наразі становить понад 50 мільярдів гривень. Це йдеться про прострочені контракти на закупівлю зброї та боєприпасів, виконання яких є малоймовірним.

Водночас Агенція оборонних закупівель (АОЗ), яка була створена для мінімізації випадків корупції щодо закупівлі, поки не показала успіхів.

В Мінфіні заперечують інформацію

Через декілька годин після виходу матеріалу Економічної правди щодо проблем із фінансуванням зарплат та із закупівлею зброї в Мінфіні повідомили, що оприлюднена інформація щодо загрози виплат є неправдивою.

Вже понад 3 роки повномасштабної війни проти Росії всі виплати військовим виплачуються вчасно та в повному обсязі. Так само буде і надалі. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік, зазначили там.