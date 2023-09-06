6,4 мільярда гривень: Мінфін розмістив військові облігації на аукціон

5 вересня Міністерство фінансів України розмістило на аукціоні військові облігації сумою 6,4 мільярда гривень. Це досить велика сума порівняно з минулими показниками.

Військові облігації на аукціоні

Папери розмістили на термін 1,8 року (3 477 мільйона гривень під 18,31% річних) та 3 роки – 2 950 мільйонів гривень під 19,19% річних.

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8 листопада 2022 року Мінфін розмістив облігацій на 43,7 мільйона гривень – це найменша сума з початку війни.

До цього найменшою сумою було розміщення 4 жовтня 2022 року – 44,5 мільйона гривень.

Раніше Мінфін наголошував, що військові облігації не є інструментом набуття прибутку, а є засобом підтримки держбюджету в період повномасштабного вторгнення Росії.

Скільки витрачає Україна за день війни

Міністерство виконало план із запозичень до держбюджету на 67,3% і залучило 1 261 мільярда гривень у 2022 році.

З один день війни Україна втрачає 100 мільйонів доларів. Про це розповів Олексій Резніков.

Олексій Резніков Колишній міністр оборони України День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред'являти претензії державі, військово-політичному керівництву, всім: від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так.

Він додав, що волонтерська праця – це лише 3% від того, що потрапляє на війну. Фактично армію забезпечують громадяни зі своїх податків.