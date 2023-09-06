Военные облигации на аукционе

Бумаги разместили на срок 1,8 года (3 477 миллионов гривен под 18,31% годовых) и 3 года – 2 950 миллионов гривен под 19,19% годовых.

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Напомним! 8 ноября 2022 Минфин разместил облигаций на 43,7 миллиона гривен - это наименьшая сумма с начала войны.

До этого наименьшей суммой было размещение 4 октября 2022 – 44,5 миллиона гривен.

Ранее Минфин отмечал, что военные облигации не являются инструментом получения прибыли, а являются средством поддержки госбюджета в период полномасштабного вторжения России.

Обратите внимание! Министерство выполнило план по заимствованиям в госбюджет на 67,3% и привлекло 1 261 миллиард гривен в 2022 году.

Сколько тратит Украина за день войны

С один день войны Украина теряет 100 миллионов долларов. Об этом рассказал Алексей Резников.

Алексей Резников Бывший министр обороны Украины День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству, военно-политическому руководству всем: от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так.

Он добавил, что волонтерский труд – это всего 3% от того, что попадает на войну. Фактически армию обеспечивают граждане по своим налогам.