Хто з українців може отримати військові пенсії

В Україні військові пенсії регулюються Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Він встановлює умови розрахунку виплат, вимоги щодо стажу та віку виходу на пенсію.

Хто може отримати військову пенсію

Зокрема військову пенсію можна отримати за вислугу років, пенсія по інвалідності та у разі втрати годувальника, повідомляє 24 канал з посиланням на постанову №1 Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану від 3 січня 2025 року.

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Так на військову пенсію за вислугу років мають право українці, які на день звільнення зі служби мають вислугу 20 років і більше.

Пенсія по інвалідності ж призначається, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше. Проте смерть мала настати внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Важливо! Якщо людина має право на дві різні пенсії, то виплата призначається за однією пенсією за її вибором.

На який розмір військової пенсії можуть розраховувати українці

Розмір пенсій залежить від розміру грошового забезпечення, яке людина отримувала на момент настання права на пенсію. Максимальний розмір пенсії – 70% від грошового забезпечення.

Водночас пенсійні виплати по інвалідності внаслідок війни становлять:

за 1 групу інвалідності – 100% грошового забезпечення,

за 2 групу інвалідності – 80% грошового забезпечення,

за 3 групу інвалідності – 60%.

Зверніть увагу! Розмір пенсії у разі втрати годувальника також варіюється залежно від причин смерті та кількості утриманців.