Виплати по інвалідності не скасують

Інформацію про скасування виплат поширили деякі українські ЗМІ з посиланням на слова народного депутата, передає 24 Канал з посиланням на Олексія Гончаренка.

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У Верховній Раді немає відповідного законопроєкту, а Кабінет Міністрів не ухвалював жодних постанов, що передбачають такі зміни.

Олексій Гончаренко Народний депутат України В Раді немає такого законопроєкту. Кабмін не ухвалював таку постанову. Народний депутат, на якого посилаються всі ЗМІ, зробив таку заяву з фразою, що "були такі розмови в Кабміні".

За словами Гончаренка, народний депутат, на якого посилаються ЗМІ, згадував лише про "розмови" на цю тему в Кабміні, але жодних офіційних рішень чи документів не існує.

Як поширився фейк

Недостовірну інформацію ЗМІ підхопили після того, як перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк дав інтерв'ю виданню "Українські новини". Він висловив думки щодо майбутніх соціальних реформ.

За його словами, уряд порушує ідеї, які ще не обговорювалися з депутатами та потребують законодавчого врегулювання.

Михайло Цимбалюк Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ Уряд поки що говорить такі речі, які не обговорюються навіть із депутатами, під які потрібно ухвалювати закони. Різні розмови ходять, поки я серйозності реформи соціального захисту не бачу. Я не сприймаю реформу як таку, щоб просто в когось забрати гроші. Це неправильний підхід.

Депутат підкреслив, що держава має врахувати зростаючу кількість ветеранів і людей з інвалідністю, які потребують не лише фінансової підтримки, а й умов для працевлаштування.

Як зміняться виплати по інвалідності у 2025 році

З 1 липня 2025 року в Україні стартує пенсійна реформа. Вона змінить порядок виплат пенсій по інвалідності, включаючи новий підхід до розрахунку та умов їхнього призначення. Деталі будуть оприлюднені ближче до початку дії змін.

Пенсія залежить від офіційного стажу та групи інвалідності:

I група: 100% від суми пенсії за віком.

100% від суми пенсії за віком. II група: 90% від суми пенсії за віком.

90% від суми пенсії за віком. III група: 50–70% залежно від стажу та умов праці.

Мінімальні розміри соціальних пенсій по інвалідності на цей час:

I група: 2 760 гривень.

2 760 гривень. II група: 2 520 гривень.

2 520 гривень. III група: 2 093 гривні.

Зауважте! До 1 січня 2025 року суттєвих змін у виплатах не передбачено. Для отримання пенсії по інвалідності потрібно мати хоча б один рік трудового стажу.